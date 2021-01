Les concerts en salles pourraient reprendre cet automne

Bonne nouvelle pour tous les fans de musique : les spectacles en salles pourraient reprendre dès cet automne! C’est ce qu’a affirmé le Dr Anthony Fauci, le grand responsable des maladies infectieuses aux États-Unis, dans le cadre d’une conférence virtuelle de l'Association of Performing Arts Professionals.

Le réputé médecin américain de 80 ans a déclaré qu'il était convaincu que, « si tout va bien », des concerts pourraient à nouveau être présentés à l'automne 2021. Le Dr Fauci a toutefois précisé que les spectateurs devraient probablement encore porter le couvre-visage pour assister à ce type d’événements.

Afin d’atteindre cet objectif, le directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases a ajouté que le taux de vaccination de la population devrait s'établir entre 70 et 85 % pour que ces rassemblements puissent avoir lieu en toute sécurité.

Même si l’opération de vaccination a pris du retard aux États-Unis et au Canada, le Dr Fauci a déclaré que les promoteurs, les artistes et les fans devaient rester positifs et garder espoir : « Les interprètes se produiront, le public en profitera. Oui, ça va arriver! ».