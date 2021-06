Les Cowboys Fringants au Centre Bell cet automne

Grande nouvelle pour les fans des Cowboys Fringants : le groupe chouchou des Québécois sera de passage au Centre Bell, les 25 et 26 novembre prochains! Les billets pour ces deux concerts seront mis en vente ce vendredi 18 juin, dès midi, sur le site d’evenko.

Afin de célébrer ce grand retour en salle et de récompenser tous ceux et celles qui ont passé une année difficile, plusieurs milliers de billets (dont 500 au parterre chaque soir) seront offerts au prix spécial de 20 $ (taxes et frais de service en sus).

Pour l’occasion, les Cowboys Fringants interpréteront leurs plus grands succès, dont des extraits de leurs deux plus récents albums, Les antipodes paru en octobre 2019 et Les nuits de Repentigny sorti en mars dernier.

Par voie de communiqué, Karl Tremblay, Jérôme Dupras, Jean-François Pauzé et Marie-Annick Lépine promettent des retrouvailles « délirantes » et « épiques ».

Au cours de l’été, les Cowboys Fringants seront aussi en têtes d’affiche de plusieurs événements majeurs, dont les Grandes Fêtes Telus de Rimouski et le Festival de montgolfières de Gatineau.