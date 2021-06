Les Cowboys Fringants au Festival de montgolfières de Gatineau

Les Cowboys Fringants monteront sur la scène du 34e Festival de montgolfières de Gatineau, le 3 septembre prochain! Ce spectacle sera présenté au parc de la Baie, dans le cadre de l'événement qui, bonne nouvelle, se déroulera en mode présentiel, du 2 au 6 septembre.

Pour l’occasion, les Cowboys Fringants interpréteront leurs plus grands succès, dont des extraits de leurs deux plus récents albums, Les antipodes paru en octobre 2019 et Les nuits de Repentigny sorti en mars dernier.

Le groupe chouchou des Québécois est la première tête d’affiche à être dévoilée par les organisateurs du Festival de montgolfières de Gatineau. Le reste de la programmation et la date de mise en vente des billets seront annoncées au cours des prochaines semaines.

Le Festival de montgolfières de Gatineau a déjà indiqué qu’aucun passeport pour la fin de semaine complète ne sera disponible cette année, afin de privilégier la distanciation physique. Des billets par spectacle seront plutôt offerts aux festivaliers.