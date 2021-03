Les Cowboys Fringants lancent l’album surprise Les nuits de Repentigny

La semaine se termine en beauté pour Les Cowboys Fringants qui ont annoncé ce matin le lancement d’un album surprise! Intitulé Les nuits de Repentigny, ce disque regroupe 23 chansons inédites écrites par la formation au cours des 25 dernières années, dont une version studio de la pièce Sous-sol dévoilée en décembre dernier dans le cadre du concert-événement L’Amérique pleure - Le film.

« Enregistré par pur plaisir à l’automne 2020, on souhaite que cet album composé de ‘’retailles de disques’’ soit une bouffée d’air frais et de bonne humeur! Récits décadents, humour noir, portraits ludiques et attachants, pastiche d’Elvis, paroles remplies d’incohérences géographiques, ‘’Jingle International’’, chanson de Noël prémonitoire, hommage aux courageux ou énième chanson de ‘’boisson’’… Des pièces transformées en de petits plaisirs qui, on l’espère, vous feront chaud au cœur ou rigoler un bon coup! », ont mentionné Marie-Annick Lépine, Karl Tremblay, JF Pauzé et Jérôme Dupras sur les réseaux sociaux.

Les nuits de Repentigny est disponible dès maintenant en version numérique, sur toutes les plateformes. Le onzième album des Cowboys Fringants sera par la suite lancé le 26 mars en version CD, puis le 23 avril en version vinyle. Mieux encore, les fans auront l’opportunité de choisir entre les 4 pochettes illustrées ci-bas!

Le plus récent album des Cowboys Fringants, Les antipodes, était paru en octobre 2019. Ce disque comprenait notamment les numéros 1 L’Amérique pleure et Sur mon épaule.

Plus tôt cette semaine, le populaire groupe a par ailleurs annoncé que L’Amérique pleure - Le film sera présenté dans les salles de cinéma, partout au Québec, à compter du 9 avril.

Et, comme si ce n’était pas suffisant, Les Cowboys Fringants ont aussi décroché deux nominations en vue des prochains JUNO Awards, la première dans la catégorie « Album francophone de l'année » et la seconde dans celle très convoitée de « Choix du public »!