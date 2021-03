Les Cowboys Fringants transportent L’Amérique pleure au cinéma

Bonne nouvelle pour les fans des Cowboys Fringants : L’Amérique pleure - Le film sera présenté dans les salles de cinéma, partout au Québec, à compter du 9 avril! Créé à partir de 16 chansons puisées dans le vaste répertoire du groupe chouchou des Québécois, ce concert-événement avait d’abord été diffusé en vidéo sur demande au cours de l’hiver.

Réalisé par Louis-Philippe Eno, L’Amérique pleure - Le film a été enregistré en pleine nature, l’automne dernier. Ce road movie musical mène les cinéphiles aux quatre coins du Québec, au son des chansons les plus mémorables des Cowboys Fringants, ainsi que de la pièce inédite Sous-sol. On y retrouve également des images époustouflantes témoignant de la beauté de notre province, toutes tournées en format cinéma numérique 4K.

Les billets pour L’Amérique pleure - Le film sont déjà en vente dans certains cinémas ou, sinon, ils le seront au cours des prochains jours. Vous pouvez d’ailleurs consulter la liste complète des salles où sera présenté ce long-métrage en cliquant sur la publication Facebook ci-bas.

Ce mardi, Les Cowboys Fringants ont décroché deux nominations en vue des prochains JUNO Awards. En plus d’être en lice dans la catégorie « Album francophone de l'année » pour leur disque Les antipodes comprenant les succès L’Amérique pleure et Sur mon épaule, Marie-Annick, Karl, Jean-François et Jérôme affronteront nuls autres que Justin Bieber, Shawn Mendes et The Weeknd dans la prestigieuse catégorie « Choix du public »!