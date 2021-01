Les « faux » Milli Vanilli auront droit à un « vrai » film

Plus de 30 ans après le scandale Milli Vanilli, la folle histoire du duo franco-allemand fera l’objet d’un film d’ici la fin de l’année! C’est ce que vient de révéler le magazine américain Variety qui soutient qu’un livre, un documentaire et une télésérie portant sur les deux « faux » chanteurs seraient également envisagés.

Réalisé par Brett Ratner (Rush Hour, The Family Man, Red Dragon et X-Men : The Last Stand), ce biopic relatera les dessous de cette célèbre affaire à travers les yeux de Fabrice Morvan, un des deux membres de la formation déchue.

Créé en Allemagne en 1988, Milli Vanilli était composé de Fab Morvan et du regretté Rob Pilatus. Après avoir connu un énorme succès avec l'album Girl You Know It's True vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, le groupe provoque l’hystérie populaire lors de chacune de ses apparitions publiques.

Le moment de gloire de Milli Vanilli se termine toutefois abruptement quand les fans découvrent la supercherie : les deux membres du groupe ne faisaient que du « lip sync » sur leurs hits alors que toutes leurs chansons avaient été enregistrées par d’obscurs chanteurs américains recrutés par leur producteur, Frank Farian.

Rob Pilatus et Fab Morvan avouent officiellement les faits en novembre 1990, lors d’une conférence de presse, devenant immédiatement la risée de toute l’industrie musicale. Les deux « faux » chanteurs sont même forcés de rendre le Grammy Award de la Révélation de l’année qu'ils avaient gagné quelques mois auparavant.

Les deux artistes tentent de redorer leur blason en lançant un album comportant leurs « vraies » voix en 1998, mais cette tentative se solde par un échec cuisant. L’histoire prend une tournure dramatique, quelques mois plus tard, quand Rob Pilatus décède des suites d'une overdose de drogue, à l'âge de 32 ans.