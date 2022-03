Les Foo Fighters annulent leur participation à Osheaga

Mauvaise nouvelle pour les fans des Foo Fighters… En raison de la mort subite du batteur Taylor Hawkins, la formation américaine a pris la décision d’annuler la suite de sa tournée en cours, dont son concert qui était prévu cet été au Festival Osheaga de Montréal.

« Nous sommes désolés et nous comprenons la déception qu’on ne puisse se voir tel que prévu. À la place, prenons du temps pour vivre notre deuil, guérir, se rapprocher de ceux qu’on aime et apprécier la musique que nous avons fait ensemble et nos souvenirs », ont déclaré les membres des Foo Fighters, mardi après-midi, sur les réseaux sociaux.

Suite à cette décision, les organisateurs d’Osheaga sont maintenant activement à la recherche d’un autre artiste ou groupe qui montera sur la scène du populaire événement le vendredi 29 juillet. Les Foo Fighters devaient notamment y interpréter leurs plus grands succès, ainsi que les chansons de Medicine at Midnight, leur 10e album paru en février 2021.

Rappelons que Taylor Hawkins a été retrouvé sans vie, vendredi dernier, dans une chambre d’hôtel de Bogotá, en Colombie, où les Foo Fighters devaient présenter un spectacle en soirée. Selon le premier rapport médico-légal, le musicien de 50 ans avait une dizaine de substances différentes dans le corps au moment de sa mort, dont du cannabis, des antidépresseurs, des benzodiazépines et des opiacés.