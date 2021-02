Les Foo Fighters lancent leur album Medicine at Midnight

L’attente est terminée! Après avoir dû être reportée en raison de la pandémie, c’est aujourd’hui qu’a finalement lieu la sortie officielle de Medicine at Midnight, le 10e album en carrière des Foo Fighters!

D’une durée totale de 36 minutes, ce disque des plus attendus comprend 9 nouvelles chansons, dont les extraits Waiting On A War, No Son Of Mine et Shame Shame lancés au cours des derniers mois. On peut également y entendre Violet, la fille de 14 ans de Dave Grohl, assurer les chœurs de la pièce Making a Fire!

Afin de célébrer cet événement, Dave Grohl, Taylor Hawkins et leurs camarades se livreront à une écoute en ligne de leur nouvel album, en direct sur Instagram, ce vendredi 5 février, à midi et 16 h. La formation américaine promet également quelques surprises à leurs fans.

Medicine at Midnight est le premier nouveau disque des Foo Fighters depuis Concrete and Gold paru en 2017.