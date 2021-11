Les Foo Fighters lanceront un film d’horreur baptisé Studio 666

Après avoir été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame il y a quelques semaines, les Foo Fighters seront bientôt à l’affiche… dans un film d’horreur! Baptisé Studio 666, ce long-métrage basé sur une histoire écrite par Dave Grohl sortira en salles le 25 février 2022.

Qualifiée de « comédie d’horreur », Studio 666 revisitera de façon fictive l’enregistrement de Medicine at Midnight, le 10e album des Foo Fighters, dans un manoir hanté d’Encino, un quartier de Los Angeles. Jeff Buhler et Rebecca Hughes signeront le scénario, tandis que BJ McDonnell assurera la réalisation.

« Après des décennies de vidéoclips ridicules et de nombreux documentaires musicaux à notre actif, il était enfin temps de passer au niveau supérieur : un long métrage d’horreur et de comédie! Filmé dans la maison où nous avons enregistré notre dernier album (je vous avais dit que cet endroit était hanté!), nous voulions y retrouver la magie classique de tous nos films rock & roll préférés, mais avec une touche supplémentaire : du gore hilarant. Soyez prêts à rire, à crier et à faire du headbang dans votre popcorn. Studio 666 va vous envoyer en l’air », a déclaré Dave Grohl.

« Studio 666 est une combinaison parfaite de tout ce que j’aime. Le rock, l’horreur et la comédie réunis dans le même film. Je suis très heureux d’avoir fait équipe avec les Foo Fighters pour créer un film de groupe à l’ancienne. Cela fait des années que nous n’avons pas vu quelque chose comme Help! des Beatles, The Monkees Head ou KISS Meets the Phantom of the Park », a ajouté BJ McDonnell, connu pour avoir réalisé le film Hatchet III en 2013.

En plus des membres des Foo Fighters (Dave Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett et Rami Jaffee), Studio 666 mettra en vedette les acteurs Jeff Garlin, Will Forte et Whitney Cummings.