Les Foo Fighters préparent un disque hommage aux Bee Gees

Incroyable mais vrai! Les Foo Fighters lanceront cet été un album hommage aux Bee Gees! Intitulé Hail Satin, ce vinyle offert en édition limitée sera dévoilé le 17 juillet prochain, dans le cadre du Record Store Day, une initiative annuelle visant à inciter le public à se rendre chez les disquaires indépendants.

Les Foo Fighters feront paraître Hail Satin sous le nom des « Dee Gees », un clin d’œil au groupe des frères Gibb qui a marqué l’histoire du disco, notamment grâce à la bande sonore originale du célèbre film Saturday Night Fever sorti en 1977.

Sur la face A de ce disque, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee reprendront à leur façon quatre classiques des Bee Gees (You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy et More Than A Woman), ainsi que Shadow Dancing d'Andy Gibb.

La face B de Hail Satin comprendra quant à elle des interprétations live de cinq chansons de Medicine at Midnight, le plus récent album des Foo Fighters lancé en février dernier : Making A Fire, Shame Shame, Waiting On A War, No Son Of Mine et Cloudspotter, toutes enregistrées au studio 606 de la formation américaine.

Les Foo Fighters nous avaient donné un avant-goût de cet album, en février dernier, en interprétant, à la surprise générale, le méga-hit You Should Be Dancing à l’antenne de la chaîne britannique BBC Radio 2.

Rappelons que les Foo Fighters seront intronisés au Rock & Roll Hall of Fame le 30 octobre prochain.