Les Foo Fighters présenteront deux concerts en hommage à Taylor Hawkins

Après avoir pris la décision d’annuler la suite de leur tournée suite à la mort subite de Taylor Hawkins, les Foo Fighters annoncent maintenant qu’ils présenteront deux concerts en hommage à leur batteur décédé en mars dernier, à l’âge de 50 ans. Le premier de ces spectacles aura lieu au stade Wembley de Londres le 3 septembre prochain, tandis que le second se tiendra au Kia Forum de Los Angeles le 27 septembre.

En plus des membres survivants des Foo Fighters, ces concerts mettront en vedette plusieurs autres artistes dont la liste n'a pas encore été dévoilée, ainsi que la famille de Taylor Hawkins. Il s’agira des premiers spectacles de la formation depuis le décès de leur batteur.

« Nous tenons à célébrer la mémoire de Taylor et son héritage en tant qu'icône mondiale du rock. Des millions de personnes ont pleuré son décès prématuré, alors que se succédaient des hommages passionnés et sincères de la part des fans, de pairs, d'amis et d'autres légendes musicales du monde entier », a indiqué le groupe américain par voie de communiqué.

Alison Hawkins, l'épouse du défunt batteur, a profité de cette annonce pour rompre le silence, mercredi, en partageant sur les réseaux sociaux une déclaration dans laquelle elle remercie les fans pour tout l'amour reçu depuis la mort de son mari.

« L'esprit si attachant de Taylor et son amour profond de la musique vivront pour toujours grâce aux collaborations qu'il a tant aimé avoir avec d'autres musiciens et au catalogue de chansons auxquelles il a contribué. Pour célébrer sa vie, c'est maintenant à nous tous qui l'aimions tant d'honorer l'héritage de Taylor et la musique qu'il nous a donnée », a déclaré Alison Hawkins.

Taylor Hawkins a été retrouvé sans vie, le 25 mars dernier, dans une chambre d’hôtel de Bogotá, en Colombie, où les Foo Fighters devaient présenter un spectacle en soirée. Selon le rapport médico-légal, le musicien avait une dizaine de substances différentes dans le corps au moment de sa mort, dont du cannabis, des antidépresseurs, des benzodiazépines et des opiacés.

De leur côté, les Foo Fighters ont lancé en février 2021 leur 10e album studio intitulé Medicine at Midnight.