Les Foo Fighters recevront un prestigieux prix aux MTV VMA

Les Foo Fighters auront droit à un nouvel hommage! La formation américaine recevra le prestigieux Global Icon Award, dans le cadre des MTV Video Music Awards qui seront présentés le 12 septembre prochain à New York.

Décerné pour la toute première fois lors de l'édition américaine des MTV Video Music Awards, ce prix vise à récompenser « un groupe ou un artiste dont la carrière sans précédent et l'influence continue ont su générer un succès unique au niveau international, dans l’industrie de la musique et bien au-delà ».

Auparavant, le Global Icon Award était réservé à l’édition européenne des Video Music Awards. Au fil des ans, des artistes comme Janet Jackson, U2, Green Day, Eminem, Queen et Bon Jovi ont remporté ce prix des plus convoités.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les Foo Fighters monteront également sur scène pour chanter lors des MTV Video Music Awards. Le groupe de Dave Grohl est par ailleurs en nomination dans trois catégories pour le vidéoclip de la chanson Shame Shame.

Rappelons que les Foo Fighters ont lancé le 17 juillet dernier un album hommage aux Bee Gees, sous le nom des « Dee Gees ». Intitulé Hail Satin, ce disque comprend quatre classiques des frères Gibb, dont You Should Be Dancing, ainsi que des interprétations live de cinq chansons de Medicine at Midnight, le plus récent album des Foo Fighters.