Les Foo Fighters s’initient à la nage synchronisée dans leur nouveau clip

Les Foo Fighters n’ont visiblement pas peur du ridicule! Les membres du célèbre groupe américain se sont en effet initiés à la nage synchronisée pour les besoins du vidéoclip humoristique de Love Dies Young, le plus récent extrait de leur album Medicine at Midnight!

En plus de cinq membres des Foo Fighters (Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett et Rami Jaffee), ce clip de plus de 7 minutes met en vedette l’acteur Jason Sudeikis dans le rôle d’un coach survolté qui livre un discours pour le moins passionné avant une compétition de nage synchronisée. Celui-ci avoue notamment qu'il ne paie pas ses impôts devant les gars vêtus de maillots de bain fleuris, de pince-nez et de casques de bain à paillettes!

Malheureusement pour les nageurs en herbe, TOUT ce qui pouvait mal tourner dans une compétition finit en désastre… Puis, à la toute fin du vidéoclip, Pat Smear fait enfin une apparition dans laquelle on le voit nettoyer la piscine.

Dans un tout autre registre, les Foo Fighters lanceront le 25 février 2022 un film d’horreur baptisé Studio 666. Basé sur une histoire écrite par Dave Grohl, ce long-métrage revisitera de façon fictive l’enregistrement de Medicine At Midnight, le 10e album de la formation.

Rappelons que les Foo Fighters ont aussi récemment été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame.