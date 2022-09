Les Foo Fighters songent à leur prochain album sans Taylor Hawkins

Six mois après le décès de leur batteur, les Foo Fighters songent déjà à « l’après-Taylor Hawkins » et même à la sortie de leur prochain album! C’est du moins ce qu’a déclaré Chris Shiflett, le guitariste du groupe, dans une nouvelle entrevue.

« Se retrouver en studio de répétitions sans Taylor, c'est comme si nous nous attendions à ce qu'il entre dans la pièce. C'est la partie qui est vraiment bizarre. Vous savez que c'est vrai, vous savez que c'est la réalité mais vous ne savez pas quand cela deviendra réel. Ce sera probablement plus difficile encore quand nous sortirons un autre disque des Foo Fighters et que retournerons dans le boogie-woogie promotionnel », a confié le musicien de 51 ans lors d’un podcast diffusé à la veille du second concert en hommage à Taylor Hawkins.

Succédant au méga-concert présenté le 3 septembre dernier au stade Wembley de Londres, ce deuxième spectacle-hommage réunissait mardi soir sur la scène du Kia Forum de Los Angeles une soixantaine d’artistes, dont Miley Cyrus, Alanis Morissette, Joan Jett, P!nk, Kesha, Mark Ronson, LeAnn Rimes, Brian May et Roger Taylor de Queen, Nikki Sixx de Motley Crue, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, Patrick Wilson de Weezer, Lars Ulrich de Metallica, Joe Elliott et Phil Collen de Def Leppard, Geezer Butler de Black Sabbath ainsi que Nancy Wilson de Heart qui a écrit une chanson intitulée Amigo Amiga spécialement pour l’occasion (à écouter ci-bas).

Tous les profits de ces deux spectacles ont été remis à des organisations caritatives œuvrant aux États-Unis et au Royaume-Uni et spécialement choisies par la famille de Taylor Hawkins.

Les Foo Fighters avaient pris la décision d’annuler la suite de leur tournée après la mort subite de Taylor Hawkins, à l’âge de 50 ans, le 25 mars dernier. C’est en février 2021 que la formation américaine avait lancé son 10e album studio intitulé Medicine at Midnight.

Dave Grohl et ses confrères feront par ailleurs paraître le 28 octobre prochain le disque compilation The Essential Foo Fighters regroupant 19 de leurs plus grands classiques.