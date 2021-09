Les Francos de Montréal de retour dès jeudi avec 4 soirs de festivités

Le compte à rebours est lancé : c’est dans moins de trois jours que débutera officiellement la 32e édition des Francos de Montréal qui se déroulera du 9 au 12 septembre! Parmi les artistes qui participeront à cet événement incontournable de l’automne, mentionnons Marie-Mai, Cœur de Pirate, Bleu Jeans Bleu, Sarahmée, Andréanne A. Malette, Jérôme 50, Klô Pelgag, Alaclair Ensemble, Koriass et FouKi.

Au total, plus d’une vingtaine d’artistes d’ici se produiront sur deux grandes scènes extérieures, conçues spécialement pour les Francos : celle de la Place des Festivals (scène Bell) et celle du Parterre symphonique (scène Loto-Québec). Durant tout le week-end, les festivaliers auront droit à des spectacles 100 % gratuits et pour tous les goûts.

Une programmation festive et variée

Le jeudi 9 septembre, Klô Pelgag, Alaclair Ensemble, Laurence-Anne, Vendou, Lumière et Élage Diouf donneront le coup d’envoi des festivités. Le lendemain, ce sera au tour de Cœur de Pirate, Bleu Jeans Bleu, Jérôme 50, P’tit Belliveau, Nikamu Mamuitun et Robert Robert de monter sur scène.

Puis, le samedi 11 septembre, place à une soirée hip-hop mettant en vedette Koriass & Fouki, LaF, Sarahmée, Laurence Nerbonne, Calamine et Raccoon. Finalement, les Francos de Montréal se clôtureront le dimanche 12 septembre avec Marie-Mai, Clay and Friends, Le Couleur, Andréanne A. Malette, Amay Laoni et l’École nationale de la chanson.

Des spectacles en plein air... ou dans le confort de votre salon!

En raison des mesures sanitaires en vigueur, les festivaliers doivent réserver leurs billets en ligne, sur le site web des Francos de Montréal, afin d’avoir accès au parterre des scènes extérieures. Vous ne pouvez pas y assister? Pas de panique! Rendez-vous sur la page Facebook d’iHeartRadio Canda - français pour visionner des spectacles en direct et des contenus exclusifs.

Vous souhaitez vous mettre dans l’ambiance d’ici le jour J et chanter à pleins poumons les plus gros hits 100 % francos? Écoutez la playlist Le Karaoké Rouge présentée par les Francos de Montréal 2021 en cliquant ici!