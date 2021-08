Les Francos de Montréal dévoilent leur programmation 2021

Marie-Mai, Cœur de pirate, Bleu Jeans Bleu, Sarahmée, Andréanne A. Malette, Jérôme 50, Klô Pelgag, Alaclair Ensemble, Koriass et FouKi : voilà quelques-uns des artistes qui participeront à la 32e édition des Francos de Montréal, du 9 au 12 septembre prochains!

Au total, plus d’une vingtaine d’artistes d’ici se produiront sur deux grandes scènes extérieures, conçues spécialement pour l’événement : celle de la Place des Festivals (scène Bell) et celle du Parterre symphonique (scène Loto-Québec). Durant tout le week-end, les festivaliers auront droit à des spectacles 100 % gratuits et pour tous les goûts.

Le jeudi 9 septembre, Klô Pelgag, Alaclair Ensemble, Laurence-Anne, Vendou, Lumière et Élage Diouf donneront le coup d’envoi des festivités. Le lendemain, ce sera au tour de Cœur de pirate, Bleu Jeans Bleu, Jérôme 50, P’tit Belliveau, Nikamu Mamuitun et Robert Robert de monter sur scène.

Puis, le samedi 11 septembre, place à une soirée hip-hop mettant en vedette Koriass & Fouki, LaF, Sarahmée, Laurence Nerbonne, Calamine et Raccoon. Finalement, les Francos de Montréal se clôtureront le dimanche 12 septembre avec Marie-Mai, Clay and Friends, Le Couleur, Andréanne A. Malette, Amay Laoni et l’École nationale de la chanson.

En raison des mesures sanitaires en vigueur, les festivaliers devront réserver leurs billets en ligne afin d’avoir accès au parterre des scènes extérieures. Les laissez-passer gratuits seront disponibles ce mercredi 25 août, à compter de 10 h, sur le site des Francos de Montréal.

Les spectacles extérieurs seront par ailleurs offerts en webdiffusion, en direct des scènes de la Place des Festivals et du Parterre symphonique, du 9 au 12 septembre.