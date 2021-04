Les Francos de Montréal et le Festival de Jazz se tiendront en septembre

Après avoir dû être annulés l’an dernier en raison de la pandémie, les Francos de Montréal et le Festival International de Jazz de Montréal devraient avoir lieu cette année, mais seulement en septembre.

C’est ce qu’a annoncé mercredi L’Équipe Spectra, précisant que les Francos de Montréal se dérouleront du 9 au 12 septembre, tandis que le Festival de Jazz suivra du 15 au 19 septembre.

« On a hâte de remettre de la musique dans le Quartier des Spectacles. Surtout, on a hâte de voir les grands sourires du public! Bien entendu, nous suivrons l'évolution de la situation sanitaire de près et la présentation de nos deux festivals se fera dans le respect des consignes et recommandations émises par la santé publique afin d'assurer la sécurité des festivaliers, des artistes et des employés », a déclaré par voie de communiqué Laurent Saulnier, vice-président de la programmation et des festivals de L’Équipe Spectra.

Si les mesures sanitaires le permettent, les organisateurs espèrent présenter des spectacles à l’extérieur, sur la place des Festivals. Ceux-ci s’ajouteront à un volet numérique qui reste à déterminer.

Rappelons que les deux événements devaient d’abord se tenir en juin et juillet. Les détenteurs de billets pour les spectacles en salle prévus cet été sont invités à les conserver pour 2022.