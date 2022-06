Les Jonas Brothers auront leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Les Jonas Brothers font partie des nouveaux artistes qui auront leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame l'an prochain! Le trio sera intronisé en compagnie d’autres grands noms de la musique, tels Lenny Kravitz, Marc Anthony et Pentatonix.

Le rappeur Ludacris, le pianiste chinois Lang Lang, Sheila E, Blake Shelton, Charlie Wilson, Melba Moore, Irving Azoff et la défunte chanteuse Jenni Rivera auront aussi droit à leur étoile sur le célèbre boulevard californien.

Les stars intronisées au Hollywood Walk of Fame sont choisies chaque année par un jury composé de membres de la Chambre de commerce d'Hollywood. En échange, la personnalité honorée doit accepter d'assister à une cérémonie de dévoilement dans un délai de deux et de débourser des frais de 50 000 $ US pour l'installation et l'entretien de son étoile.

Cette année, Avril Lavigne a eu droit à une étoile à son nom aux côtés des Black Eyed Peas, Ashanti, DJ Khaled, George E. Clinton Jr., Martha Reeves et Los Huracanes Del Norte, ainsi que du regretté rappeur Nipsey Hussle.

À ce jour, plus de 2 700 étoiles ornent le mythique trottoir devenu une véritable attraction touristique de Los Angeles.