Les Red Hot Chili Peppers lanceraient leur nouvel album cet été

Après cinq ans d’absence, les Red Hot Chili Peppers seraient sur le point de lancer leur 12e album studio! C’est du moins ce qu’affirme Julio Romano, le barbier du célèbre guitariste John Frusciante depuis le début des années 90.

Cette nouvelle rumeur concernant la sortie prochaine d’un nouveau disque des Red Hot Chili Peppers a commencé à circuler la semaine dernière, sur Instagram, quand le coiffeur surnommé Shampoolio a mis en ligne des photos de lui en compagnie de John Frusciante.

Répondant à un fan des Red Hot Chili Peppers qui lui demandait si le prochain album du groupe américain sortirait cet été, Julio Romano a écrit « C’est le plan », ajoutant différentes informations sur le disque et la guitare qui serait utilisée par John Frusciante.

Il n’en fallait pas plus pour semer l’émoi chez les fans des Red Hot Chili Peppers qui attendent cet album depuis plusieurs années déjà! En janvier 2020, puis en mai dernier, le batteur Chad Smith avait en effet confié que la formation travaillait sur du nouveau matériel : « Quelque chose de très excitant s’en vient. Je peux le dire, on va faire un disque, on va faire de la nouvelle musique ».

Le plus récent album des Red Hot Chili Peppers remonte à 2016 avec The Getaway réalisé en compagnie de Josh Klinghoffer. Quant au dernier disque avec John Frusciante, Stadium Arcadium, celui-ci est paru en 2006.