Les Red Hot Chili Peppers rendent hommage à Eddie Van Halen en chanson

Les Red Hot Chili Peppers ont dévoilé vendredi dernier la touchante chanson Eddie, en hommage au défunt leader de Van Halen, décédé des suites d’un cancer le 6 octobre 2020, à l’âge de 65 ans.

« Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes profondément affectés et connectés aux artistes jusqu'au jour de leur mort. Eddie Van Halen était unique. Le lendemain de sa mort, Flea est entré en répétition avec une ligne de basse émouvante. John, Chad et moi avons commencé à jouer le jeu et, très bientôt et de tout notre cœur, une chanson en son honneur est née sans effort. Ça nous faisait sentir bien d'être tristes et de se soucier autant d'une personne qui avait tant donné à nos vies », a déclaré Anthony Kiedis sur les réseaux sociaux.

« Bien que la chanson ne parle pas directement à Eddie, elle parle de ses premiers jours sur le Sunset Strip et de la toile rock que Van Halen a peinte sur nos esprits. En fin de compte, notre chanson demande que vous ne vous souveniez pas d'Eddie pour sa mort mais pour avoir vécu son rêve le plus fou », a ajouté le chanteur des Red Hot Chili Peppers.

Tout comme la chanson Tippa My Tongue lancée en août dernier, Eddie paraîtra sur l’album double Return of the Dream Canteen qui sortira le 14 octobre prochain. Succédant à Unlimited Love sorti en avril dernier, le 13e disque studio la formation californienne comptera 17 nouvelles chansons.

Rappelons que les Red Hot Chili Peppers se sont aussi récemment vus décerner leur étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame.