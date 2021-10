Les Red Hot Chili Peppers s’apprêtent à lancer leur nouvel album

L’attente tire à sa fin! Après cinq ans d’absence, les Red Hot Chili Peppers seraient sur le point de lancer leur 12e album studio! C’est du moins ce qu’affirme le batteur Chad Smith qui a confié que lui et ses coéquipiers auraient « presque terminé » l’enregistrement de leur prochain disque qui marquera le grand retour de John Frusciante au sein de la formation.

« John n’a pas été dans le groupe pendant 10 ans. Ça fait long. Alors bien sûr, ça va sonner différemment, mais ça va sonner comme les Red Hot Chili Peppers, parce qu’on a cette alchimie lorsqu’on est ensemble. Nous aimons vraiment cet album et nous en sommes très fiers. Si d’autres personnes l’aiment, tant mieux. Si les gens le comparent à tel album ou disent que ça ne sonne pas comme tel autre, nous n’avons aucun contrôle là-dessus », a déclaré Chad Smith au magazine Rolling Stone, ajoutant que les Red Hot Chili Peppers lanceraient leur nouvel album avant de débuter leur tournée aux États-Unis, en juin prochain.

« On devait jouer dans des festivals qui ont évidemment été reportés en raison de la pandémie. On pouvait donc se contenter d’écrire, et c’est ce qu’on a fait. C’était une sorte de bénédiction, parce qu’on voulait sortir de la nouvelle musique, jouer de nouvelles chansons. Ce sera génial de pouvoir enfin partir en tournée l’année prochaine, avec ce nouveau disque et un tas d’autres choses aussi », a ajouté le musicien américain qui aura 60 ans le 25 octobre prochain.

Le plus récent album des Red Hot Chili Peppers remonte à 2016 avec The Getaway réalisé en compagnie de Josh Klinghoffer. Quant au dernier disque avec John Frusciante, Stadium Arcadium, celui-ci est paru en 2006.