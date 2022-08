Les Rolling Stones et U2 en tête des artistes les plus lucratifs sur scène

La réputée publication Pollstar a récemment dévoilé son palmarès des artistes les plus lucratifs sur scène au cours des quatre dernières décennies. Sans trop de surprise, deux des formations rock les plus marquantes de l’histoire figurent au sommet de ce classement, soit les Rolling Stones et U2!

Le groupe de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et du défunt Charlie Watts a amassé pas moins de 2,796 milliards de dollars canadiens en recettes depuis 40 ans (22 137 799 billets vendus), suivi de près par la formation de Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr qui a récolté 2,738 milliards de dollars (26 178 043 billets).

Elton John, Bruce Springsteen et Madonna complètent le top 5 de ce palmarès avec, respectivement, des recettes de 2,249 milliards de dollars (19 756 467 billets vendus), 1,965 milliard (20 845 687 billets) et 1,788 milliard (11 672 443 billets).

Céline Dion arrive au 6e rang avec 1,743 milliard de dollars en recettes (10 906 984 billets vendus), suivie des légendes Bon Jovi, Eagles Metallica et Paul McCartney.

Fait à noter, seules quatre artistes féminines apparaissent dans le top 20 de ce classement, soit Madonna, Céline Dion, Beyoncé (au numéro 15) et Taylor Swift (en 17e position).