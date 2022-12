Les Rolling Stones lanceront un album live avec Lady Gaga et Bruce Springsteen

Les Rolling Stones lanceront le 10 février prochain un album enregistré en concert avec de grands noms de la musique comme Bruce Springsteen, Lady Gaga, The Black Keys et John Mayer! Intitulé GRRR Live!, ce disque tire son nom de la compilation GRRR! sortie en 2012 pour marquer le 50e anniversaire du mythique groupe britannique.

Ce nouvel album des Rolling Stones comptera un total de 24 chansons, dont des classiques incontournables tels Paint it Black, Start Me Up, Brown Sugar, Get Off Of My Cloud, Miss You, Honky Tonk Women, Sympathy For the Devil, You Can’t Always Get What You Want et (I Can’t Get No) Satisfaction.

On y retrouvera aussi les pièces Gimme Shelter avec Lady Gaga, Going Down avec John Mayer et Gary Clark Jr, Who Do You Love? avec The Black Keys, Midnight Rambler avec Mick Taylor et Tumbling Dice avec Bruce Springsteen.

Toutes les chansons de GRRR Live! ont été captées lors d’un spectacle des Rolling Stones présenté le 15 décembre 2012 au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, dans le cadre de la tournée 50 & Counting.

Ce disque sera disponible en différents formats, dont double CD, triple vinyle et numérique. La captation vidéo intégrale du concert sera quant à elle offerte en DVD & Blu-ray.

L’été dernier, Mick Jagger (79 ans), Keith Richards (78 ans) et Ronnie Wood (75 ans) sont partis en tournée européenne afin de célébrer le 60e anniversaire des Stones. Pour l’occasion, Charlie Watts décédé en août 2021 à l’âge de 80 ans était remplacé par Steve Jordan à la batterie.