Les sœurs Boulay présenteront un concert virtuel en mars

Les sœurs Boulay auront bientôt le plaisir de renouer avec leur public, lors d’un concert virtuel qui aura lieu le samedi 27 mars! Ce spectacle en ligne sera diffusé sur le site Live Dans Ton Salon, à compter de 20 h, puis demeurera disponible pour une durée de 48 heures.

« Sombre, éthérée, percée de brèches de clarté, la scène leur offre cette fois un espace pour dire davantage, pour parler du sort du monde, pour aller au fond des choses pas toujours simples. Il y a la maladresse, la complicité, le rire, toujours, mais le rire jaune aussi parfois. On sort momentanément du nombril, on s’élève des sentiers précédemment tracés par le duo, et on regarde davantage vers l’avenir, vers le ciel plutôt. Mais on revient toujours vers cette tendresse, cette fébrilité, cette lucidité aussi, caractéristiques des sœurs Boulay », peut-on lire sur le site de l’événement.

Pour l’occasion, Stéphanie et Mélanie Boulay seront accompagnées de deux musiciens, soit leur ami Gabriel Gratton et le batteur Francis Mineau.

Les billets pour assister à ce spectacle virtuel sont en vente dès maintenant sur le site Live Dans Ton Salon, au coût de 20 $ (plus taxes et frais).

Intitulé La mort des étoiles, le plus récent album des sœurs Boulay a été lancé en septembre 2019. Salué par la critique, le troisième album en carrière du célèbre duo comprend un total de 13 chansons, dont la pièce-titre, Nous après nous et Je rêve.