Les Spice Girls célébreront les 25 ans de Spiceworld avec des inédits

Les Spice Girls célébreront le 25e anniversaire de leur deuxième album en lançant une édition spéciale de Spiceworld qui comportera de nouvelles versions remixées des chansons, des démos, des enregistrements inédits ainsi que la pièce Step to Me qui apparaissait à l’origine dans une campagne publicitaire de Pepsi et sur l’édition japonaise du disque (à écouter ci-bas).

Intitulé Spiceworld25, cet album paraîtra le 4 novembre prochain et il comprendra également un montage de 15 minutes des plus grands succès de la formation intitulé Spice Girls Party Mix.

Selon le journal britannique Daily Mail, cette réédition de Spiceworld aurait été approuvée et organisée par les cinq filles du célèbre groupe, soit Ginger (Geri Halliwell), Posh (Victoria Beckham), Scary (Mel B), Sporty (Melanie C) et Baby (Emma Bunton).

« L'ère Spiceworld a été une période tellement amusante pour nous; nous venions d'avoir un album numéro un avec Spice, nous voyagions partout dans le monde et nous allions à la rencontre de nos incroyables fans. Nous avions sorti notre deuxième album ET nous avions notre propre film! Qui l'aurait cru? C'est fou de penser que 25 ans se sont écoulés depuis! », ont déclaré les membres des Spice Girls par voie de communiqué.

Lancé le 1er novembre 1997, l’album Spiceworld comprenait des hits comme Spice Up Your Life, Stop, Too Much et Viva Forever. Ce disque succédait à Spice lancé un an plus tôt et devenu l’album d’un groupe féminin le plus vendu de l’histoire grâce à des succès comme Wannabe, Say You'll Be There, 2 Become 1 et Mama.

Les Spice Girls avaient aussi célébré le 25e anniversaire de leur premier album, en 2021, en lançant une édition spéciale de Spice et le EP Wannabe25 comprenant une ballade inédite baptisée Feed Your Love.

Une réunion des Spice Girls sur scène l’an prochain?

Les rumeurs laissent par ailleurs entendre que les cinq filles pourraient se réunir lors du Festival Glastonbury, en Grande-Bretagne, l'an prochain. Les Spice Girls (à l’exception de Victoria Beckham) avaient présenté une tournée-retrouvailles de 13 spectacles au Royaume-Uni et en Irlande en 2019.

L’an dernier, Mel C avait ravivé l’espoir d’un retour sur scène du groupe, quelques semaines seulement après Mel B qui avait affirmé qu'elle faisait toujours pression pour que les Spice Girls se réunissent.