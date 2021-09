Les Spice Girls lanceront une édition 25e anniversaire de l’album Spice

Les Spice Girls célébreront le 25e anniversaire de leur premier album en lançant une édition spéciale de Spice comportant des chansons supplémentaires et des enregistrements inédits! Cette annonce a été faite mercredi par les cinq filles du célèbre groupe qui se sont réunies pour l’occasion : Ginger (Geri Halliwell), Posh (Victoria Beckham), Scary (Mel B), Sporty (Melanie C) et Baby (Emma Bunton).

Intitulé Spice25, cet album paraîtra le 29 octobre sous forme de double CD (dans un livret à couverture rigide), de vinyle et de cassette. Afin de nous donner un avant-goût de ce disque, les Spice Girls ont dévoilé une nouvelle version remixée du méga-hit Say You'll Be There.

« Des nos premiers pas à notre conquête du monde, dire merci à tous ceux qui nous ont soutenues, qui ont suivi nos traces et qui ont partagé notre rêve ne semble pas suffisant. Voilà 25 ans de pure magie. Spice Girls pour toujours! », a déclaré Emma Bunton par voie de communiqué.

« Tout ce que j'ai toujours voulu, c’est d’être acceptée et de faire en sorte que tout le monde autour de moi - gay, hétéro, brun, noir, timide ou exubérant comme moi - sente qu'il peut célébrer qui il est et être libre d'être lui-même. Tout ce que j'espère, 25 ans plus tard, c'est que ce message a été entendu haut et fort », a ajouté Mel B.

Lancé le 19 septembre 1996, Spice est devenu l’album d’un groupe féminin le plus vendu de l’histoire grâce à des succès comme Wannabe, 2 Become 1 et Mama. Ce disque a également contribué à la naissance de la « Spicemania » qui allait rapidement déferler sur la planète!

Plus tôt cet été, les Spice Girls avaient souligné le 25e anniversaire de Wannabe, leur tout premier numéro 1, en mettant sur le marché le EP Wannabe25 comprenant l'édition radio originale de la chanson, une démo, une version remixée par le DJ américain Junior Vasquez, ainsi qu’une ballade inédite baptisée Feed Your Love.

En plus des chansons originales de Spice, l’album Spice25 contiendra les titres supplémentaires suivants :

1. Wannabe (Dave Way Alternative Mix) (03:25)

2. Say You’ll Be There (7-inch Radio Mix) (04:09)

3. 2 Become 1 (Orchestral Version)

4. Mama (Biffco Mix)

5. Love Thing (12-inch Unlimited Groove Mix)

6. Take Me Home

7. Last Time Lover (Demo)

8. Feed Your Love

9. If U Can’t Dance (Demo)

10. Who Do You Think You Are (Demo)

11. One of These Girls

12. Shall We Say Goodbye Then?