Les Spice Girls pourraient remonter sur scène en 2023

Voici LA nouvelle que TOUS les fans des Spice Girls attendaient : le célèbre groupe envisage de se réunir pour une ultime tournée en 2023! C’est ce qu’a déclaré Mel B, ce week-end, dans le cadre d’une entrevue diffusée à la chaîne de télévision britannique Channel 4.

« Nous étions en pourparlers pour nous réunir sur scène l'année dernière mais la pandémie a frappé et cela a repoussé nos plans, comme ceux de nombreux autres artistes. Je pense que nous sommes maintenant sur la même longueur d'ondes et nous espérons (surtout moi!) repartir en tournée en 2023. Je sais que les autres filles des Spice Girls vont vouloir me tuer pour avoir dit ça mais je suis la force motrice du groupe et je veillerai à les convaincre pour que cela se produise! », a révélé Melanie Brown.

La chanteuse, danseuse, auteure-compositrice-interprète et actrice britannique de 46 ans a profité de l’occasion pour dévoiler les surnoms qu'elle aimerait donner à ses coéquipières : « Victoria a un sens de l'humour complètement fou, alors elle serait Sarky Spice (sarcastique). Baby Spice est impertinente et torride, alors elle serait certainement Lustful Spice (lascive). Melanie C est une perfectionniste, ce serait donc Perfect Spice (parfaite). Pour Geri, par où commencer? Arrête-de-porter-du-blanc-et-de-porter-le-Union-Jack Spice (le drapeau du Royaume-Uni). Et moi? C’est simple, je serais Fabulous Spice (fabuleuse)! ».

Rappelons que les Spice Girls ont récemment célébré le 25e anniversaire de leur premier album en lançant une édition spéciale de Spice comportant des chansons supplémentaires et des enregistrements inédits. Plus tôt cet été, la formation avait souligné le 25e anniversaire de Wannabe, son tout premier numéro 1, en mettant sur le marché le EP Wannabe25 comprenant une ballade inédite baptisée Feed Your Love.