Levitating de Dua Lipa, chanson de l’année 2021 selon Billboard

Le célèbre magazine américain Billboard vient de dévoiler ses très attendus palmarès de fin d’année recensant les chansons, les albums et les artistes les plus populaires dans différentes catégories. Les grands gagnants de 2021? Dua Lipa, Morgan Wallen, Drake, Olivia Rodrigo et BTS!



Chansons les plus populaires de 2021 au Billboard Hot 100 :



1. Levitating - Dua Lipa

2. Save Your Tears - The Weeknd & Ariana Grande

3. Blinding Lights - The Weeknd

4. Mood - 24kGoldn Ft. iann dior

5. good 4 - Olivia Rodrigo

6. Kiss Me More - Doja Cat ft. SZA

7. Leave the Door Open - Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)

8. drivers license - Olivia Rodrigo

9. MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

10. Peaches - Justin Bieber ft. Daniel Caesar et Giveon



Ce palmarès compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube chez nos voisins du Sud, toutes catégories musicales confondues.



Albums les plus populaires de 2021 au Billboard 200 :



1. Dangerous : The Double Album - Morgan Wallen

2. Sour - Olivia Rodrigo

3. Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke

4. Evermore - Taylor Swift

5. Certified Lover Boy - Drake

6. F*ck Love - The Kid LAROI

7. What You See Is What You Get - Luke Combs

8. Positions - Ariana Grande

9. Future Nostalgia - Dua Lipa

10. My Turn - Lil Baby



Ce classement dresse la liste des disques les plus vendus en sol américain, durant la période du 21 novembre 2020 au 13 novembre 2021.



Artistes les plus populaires de 2021 au Billboard Top Artists :



1. Drake

2. Olivia Rodrigo

3. The Weeknd

4. Taylor Swift

5. Morgan Wallen

6. Ariana Grande

7. Doja Cat

8. Justin Bieber

9. Luke Combs

10. Pop Smoke



Ce classement est basé sur les ventes d’albums et de singles de chaque artiste, les diffusions radio, l’écoute en ligne, les visionnements sur YouTube et les ventes de billets de spectacles aux États-Unis.



Olivia Rodrigo a également été couronnée « Nouvel artiste de l’année », tandis que BTS a été élu « Groupe de l’année ».



