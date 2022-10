Lewis Capaldi en concert à la Place Bell de Laval en avril 2023

Bonne nouvelle pour les fans de Lewis Capaldi : l’auteur-compositeur-interprète écossais présentera un concert à la Place Bell de Laval le 11 avril 2023! Les billets pour ce spectacle seront mis en vente ce vendredi 21 octobre, à compter de midi.

Ce concert de Lewis Capaldi fait partie d’une grande tournée internationale qui s’arrêtera dans seulement deux autres villes canadiennes, soit à Toronto et Vancouver. Le chanteur de 26 ans y interprétera ses plus grands succès, dont Someone You Loved et Before You Go, ainsi que les nouvelles chansons de son album Broken By Desire To Be Heavenly Sent qui sortira le 19 mai prochain.

Succcédant à Divinely Uninspired To A Hellish Extent paru en 2019, le deuxième disque en carrière de Lewis Capaldi comprendra notamment l’extrait Forget Me dévoilé au cours des dernières semaines.

Rappelons que Lewis Capaldi devait originalement partir en tournée avec son ami Niall Horan en 2020 mais que celle-ci avait été annulée en raison de la pandémie.