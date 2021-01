Lil Nas X bat un nouveau record grâce à Old Town Road

Lil Nas X vient de fracasser un nouveau record grâce à son méga-hit Old Town Road en duo avec Billy Ray Cyrus! Cette chanson a en effet été certifiée 14 fois platine par la Recording Industry Association of America (RIAA), après avoir cumulé des ventes équivalant à plus de 14 millions d'unités.

« Old Town Road est officiellement 14 fois platine, un record de tous les temps! On continue! », a réagi Lil Nas X sur Twitter en apprenant cette excellente nouvelle.

« Incroyable! Je suis sans mots! Old Town Road est maintenant 14 fois platine et la chanson avec la plus haute certification de l’histoire de la musique », a ajouté Billy Ray Cyrus.

Le succès de Lil Nas X ne s’arrête toutefois pas aux États-Unis puisqu’Old Town Road a également été certifiée 12 fois platine en Australie, 4 fois platine en Belgique et en Nouvelle-Zélande, ainsi que diamant au Canada.

Lil Nas X est devenu célèbre en 2019 grâce à la version remixée de sa chanson Old Town Road interprétée en collaboration avec Billy Ray Cyrus. Le vidéoclip de ce méga-hit figurant sur le EP 7 cumule à ce jour plus de 619 millions de visionnements sur YouTube!

Le rappeur américain de 21 ans a par ailleurs dévoilé le 13 novembre dernier Holiday, sa première nouveauté en près de deux ans.