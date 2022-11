Lionel Richie recevra le même honneur que Rihanna aux AMA

Après avoir été intronisé le week-end dernier au Temple de la renommée du rock, Lionel Richie recevra un autre hommage de taille lors de la prochaine cérémonie des American Music Awards!

Le chanteur et musicien américain de 73 ans se verra alors décerner le prix Icon Award lors du gala qui sera diffusé en direct de Los Angeles, le 20 novembre prochain. Il s’agira du premier artiste à recevoir ce prestigieux trophée depuis Rihanna en 2013.

« Je suis extrêmement reconnaissant pour une carrière qui m'a amené dans des endroits où je n'aurais jamais imaginé que j'irais… C'est surréaliste de recevoir cette reconnaissance », a réagi Lionel Richie par voie de communiqué.

Créé il y a neuf ans, l'Icon Award récompense les artistes « dont l'ensemble de l'œuvre a engendré une influence mondiale sur l'industrie de la musique ».

Considéré comme l’un des artistes les plus récompensés aux American Music Awards, Lionel Richie s’y est distingué autant en solo qu’avec son groupe Commodores, grâce à des chansons comme Three Times A Lady, Endless Love en duo avec Diana Ross, Truly, All Night Long, Hello ou encore We Are The World qu’il a co-écrite avec Michael Jackson en 1985.

Ayant vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde, Lionel Richie a aussi été le premier animateur solo de la cérémonie des American Music Awards en 1984, un rôle qu’il a aussi assumé l’année suivante.