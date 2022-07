Lizzo, Adele et Lady Gaga en nomination aux Emmy Awards

Avec six nominations aux Primetime Emmy Awards, Lizzo est sans conteste l’artiste musicale favorite de la cérémonie annuelle qui se déroulera le 12 septembre prochain!

Lizzo est en lice à six reprises grâce à sa série de téléréalité Watch Out For The Big Grrrls, diffusée sur Amazon Prime Video, qui s’illustre dans les catégories suivantes : émission de compétition, réalisation, casting, cinématographie, montage et mixage sonore.

« Nous n'avons pas fait cela pour des récompenses, nous l'avons fait pour nous-mêmes. Pour les vies que nous avons touchées en faisant ça… Pour secouer l'industrie… et montrer au monde à quel point NOUS SOMMES BELLES ET TALENTUEUSES! », a réagi Lizzo sur Instagram.

Parmi les autres artistes musicaux en nomination, mentionnons Donald Glover (alias Childish Gambino) pour son rôle dans la série Atlanta. La 64e cérémonie des Grammy Awards, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI mettant en vedette Mary J. Blige, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar ainsi que les émissions Adele : One Night Only et One Last Time : An Evening With Tony Bennett et Lady Gaga sont aussi en lice.

Rappelons que les Primetime Emmy Awards récompensent les meilleures émissions de télévision diffusées en première partie de soirée aux États-Unis.