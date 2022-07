Lizzo aimerait chanter Lady Marmalade avec Ariana Grande, Doja Cat et SZA

Lizzo a des projets plein la tête! Son plus récent? Reprendre la mythique chanson Lady Marmalade pour en faire une nouvelle version « féroce » avec un « casting de rêve » composé d’Ariana Grande, Doja Cat et SZA!

« Si on devait refaire Lady Marmalade avec des femmes qui sont là actuellement, je dirais moi pour faire Missy, SZA en Mya, Doja Cat en Lil’ Kim et Ariana Grande en Christina Aguilera. Ce serait féroce! », a déclaré l’interprète d’About Damn Time dans une entrevue accordée à l’édition britannique du magazine Elle.

C’est en effet en 2001 que Christina Aguilera, Missy Elliott, Mya, Lil' Kim et P!nk se réunissaient pour offrir une des plus célèbres interprétations du classique Lady Marmalade, spécialement créée pour le film Moulin Rouge! de Baz Luhrmann.

Originalement écrite par Bob Crewe et Kenny Nolan pour le groupe disco The Nolans, la chanson Lady Marmalade a été reprise au fil des ans par un nombre impressionnant d’artistes, dont Labelle (1974), Nanette Workman (1975) et All Saints (1998).

Ce n’est pas la première fois, au cours des dernières années, qu’une chanteuse évoque l’idée de réenregistrer Lady Marmalade. En 2015, Rita Ora voulait se joindre à Miley Cyrus, Charli XCX et Iggy Azalea et, plus récemment, Normani avait lancé l’idée de s’associer à Ariana Grande, Megan Thee Stallion et Dua Lipa pour faire revivre cette chanson connue mondialement pour sa phrase en français « Voulez-vous coucher avec moi ce soir? ».

Sur un tout autre front, Lizzo est l’artiste musicale favorite en vue de la cérémonie des Primetime Emmy Awards qui se déroulera le 12 septembre prochain.