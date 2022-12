Lizzo, l’artiste musicale la plus populaire sur TikTok en 2022

Lizzo s’est hissée en tête des artistes musicaux les plus populaires (en termes de vues) sur la célèbre application TikTok en 2022!

Avec 26 millions d’abonnés, la rappeuse américaine de 34 ans s’est particulièrement démarquée grâce à son hit About Damn Time qui s’est classé en 4e position des chansons les plus visionnées sur TikTok aux États-Unis (8e dans le monde). La vidéo de la chorégraphie de ce succès occupe pour sa part la 7e place.

Lizzo est suivie au numéro 2 de la chanteuse philippine-américaine Bella Poarch. Le top 10 de ce classement est complété par Bad Bunny, Charlie Puth, Doja Cat, Selena Gomez, Nessa Barrett, Yung Gravy, Billie Eilish et Meghan Trainor.

La palme du vidéoclip le plus populaire cette année sur TikTok aux États-Unis revient toutefois à Sunroof de Nicky Youre & Dazy qui a été visionné par 8,9 millions d’utilisateurs. Ce clip détient la deuxième position dans le monde, précédé par Ginseng Strip 2002 de Yung Lean.

Toujours aux États-Unis, le classique de 1985 Running Up That Hill (A Deal with God) de Kate Bush, ressuscité grâce à la série Stranger Things de Netflix, se retrouve au numéro 10.