Lizzo remporte son premier trophée aux Emmy Awards

Lizzo a remporté le prix de la « Meilleure série de compétitions » lors de la 74e cérémonie des Primetime Emmy Awards qui se déroulait lundi soir à Los Angeles! C’est en tant que productrice de la série Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls que la star de 34 ans a mérité son premier Emmy Award en carrière.

« Quand j'étais petite, tout ce que je voulais voir, c'était moi dans les médias : quelqu'un de gros comme moi. Noire comme moi. Belle comme moi. Si je pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à la petite Lizzo, je lui dirais :" Tu vas voir cette personne mais ça va devoir être toi!" », a déclaré Lizzo, visiblement émue, en montant sur scène pour recevoir son trophée.

La semaine dernière, la série Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls avait déjà mérité les Emmy Awards de la « Meilleure réalisation d'une série de téléréalité » et du « Meilleur montage d'images pour une émission de réalité structurée ou de compétition ». Aucun de ces deux prix n'avait toutefois été directement décerné à Lizzo.

Diffusés sur Amazon Prime Video depuis le 25 mars dernier, les huit épisodes de Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls sont animés par Lizzo. La chanteuse y est à la recherche de nouvelles danseuses pour sa tournée 2022, parmi 13 recrues présélectionnées.

Rappelons que les Primetime Emmy Awards récompensent les meilleures émissions de télévision diffusées en première partie de soirée aux États-Unis.

Adele, les Beatles et les rappeurs de la mi-temps du Super Bowl LVI avaient aussi récolté des prix lors de la cérémonie des Creative Arts Emmy Awards qui avaient lieu les 3 et 4 septembre derniers.