Lizzo rendra hommage à Coldplay sur son album Special

Lizzo vient de dévoiler, via une vidéo publiée sur Instagram, la pochette officielle et la liste des chansons de son album Special qui sera lancé vendredi prochain, le 15 juillet. Comptant un total de 12 titres, le quatrième disque en carrière de Lizzo comprendra une pièce baptisée Coldplay qui, selon le magazine Billboard, se veut un hommage à l'un des groupes préférés de la rappeuse américaine de 34 ans.

En plus de Coldplay, l’album Special sera composé d’About Damn Time et Grrrls, les deux premiers extraits sortis au cours des derniers mois, ainsi que des chansons I Love You Bitch, Everybody’s Gay, Naked, Birthday Girl, The Sign, 2 Be Loved, Special, Break Up Twice et If You Love Me.

Comme prévu, la pochette de ce disque mettra en vedette une photo en noir et blanc de Lizzo qui regarde au loin, contemplative, avec un bandeau argenté scintillant autour de la tête.

L’album Special succédera à Cuz I Love You, paru en 2019. Ce disque avait permis à Lizzo de mériter trois trophées aux Grammy Awards, soit ceux du « Meilleur album urbain contemporain », de la « Meilleure performance pop solo » et de la « Meilleure performance R&B ».