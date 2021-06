Lorde : un spectacle au Québec et une controverse avec George Michael

Deux bonnes nouvelles pour les fans de Lorde : la chanteuse néo-zélandaise de 24 ans lancera son album Solar Power le 20 août prochain, en plus de présenter un spectacle à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal, le 7 avril 2022! Les billets seront mis en vente ce vendredi 25 juin à 10 h.

Un album sous forme de « Music Box éco-responsable »

L’album Solar Power comprendra 12 nouvelles chansons, dont la pièce-titre lancée le 10 juin dernier. Plutôt que d’être vendu en CD traditionnel, ce disque sera disponible sous forme de « Music Box écoresponsable ». Celle-ci contiendra du contenu visuel, des notes manuscrites, des photos et une carte de téléchargement permettant de télécharger les 12 pistes de l'album, ainsi que deux chansons supplémentaires.

« J'ai décidé, très tôt dans le processus de création de cet album, que je voulais créer une alternative écologique et avant-gardiste au CD. Je voulais que ce produit soit similaire en termes de taille, de forme et de prix à un CD, mais qu'il se démarque et contribue, par sa nature, à l’évolution des supports musicaux modernes », a expliqué Lorde par voie de communiqué.

Le troisième disque en carrière de Lorde succédera à Melodrama, sorti il y a quatre ans.

Une tournée internationale qui s’arrêtera à Montréal et Toronto

Quant à la nouvelle tournée mondiale de Lorde, celle-ci débutera le 26 février 2022 en Nouvelle-Zélande, pour se terminer en Allemagne, le 23 juin 2022. Outre à Montréal le 7 avril 2022, la chanteuse s’arrêtera à Toronto le lendemain. Il s’agira de ses premiers concerts en sol canadien depuis sa tournée Melodrama présentée en 2018.

La succession de George Michael réagit aux allégations de plagiat qui pèsent contre Lorde

Immédiatement après le lancement de la chanson Solar Power, de nombreuses personnes ont noté les similitudes qui existent entre cette nouveauté de Lorde et le succès Freedom! '90 de George Michael paru en octobre 1990. La succession de l’ex-membre de Wham! a tenu à mettre fin à cette controverse, lundi, en publiant une déclaration sur le site officiel de l’artiste décédé en 2016.

« Nous sommes conscients que de nombreuses personnes établissent un lien entre Freedom! '90 de George Michael et Solar Power de Lorde. George en aurait été flatté. Donc, au nom d'un grand artiste à un autre artiste, nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite avec cette chanson », ont déclaré les représentants de George Michael.

À vous maintenant de juger à quel point ces deux chansons se ressemblent et s’il y avait lieu de parler de plagiat!