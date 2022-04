Loud annonce la sortie de son troisième album en carrière

C’est maintenant officiel : Loud lancera son troisième album en carrière le 20 mai prochain! Intitulé Aucune promesse, ce disque comprendra notamment l’extrait Uber Eats Freestyle dévoilé vendredi dernier.

Qualifiée de « démonstration rap dans sa forme la plus pure et sophistiquée », la pièce Uber Eats Freestyle est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par William Fradette. Ce court-métrage musical met en vedette le rappeur québécois de 34 ans qui assiste à l’enterrement d’un être cher « dans un univers glauque et mystérieux », en compagnie de ses rares collaborateurs et collègues.

Quant à l’album Aucune promesse, celui-ci succédera à Tout ça pour ça paru en mai 2019. On pourrait aussi y retrouver la chanson Rien de moins sortie le 18 mars dernier et interprétée en duo avec White-B, membre du groupe 5Sang14.

Loud participera à de nombreux festivals cet été, dont Metro Metro à Montréal (le 22 mai), iO Expérience à Sorel-Tracy (le 3 juin), les Francos de Montréal (le 9 juin) et le Festival d’été de Québec (le 12 juillet).

L’interprète du hit Toutes les femmes savent danser annoncera par ailleurs les dates de sa tournée complète ce mercredi 27 avril.