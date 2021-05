Louis-Jean Cormier détrône Vincent Vallières au top des ventes

Louis-Jean Cormier a succédé à Vincent Vallières et à son disque Toute beauté n’est pas perdue en décrochant la première position des ventes au Québec, la semaine dernière, grâce à son album Le ciel est au plancher.

Lancé le 16 avril dernier, Le ciel est au plancher évoque les souvenirs de la ville natale de Louis-Jean Cormier, Sept-Îles, ainsi que la mort de son père Marcel survenue en janvier 2020. Le quatrième disque solo de l’auteur-compositeur-interprète de 40 ans comprend 12 nouvelles chansons, dont la chanson-titre et L’ironie du sort.

L’album Le ciel est au plancher nous est arrivé un peu plus d’un an après Quand la nuit tombe, sorti en mars 2020, et six ans après Les grandes artères, paru en 2015.

Louis-Jean Cormier sillonne actuellement le Québec pour présenter une tournée d’une quarantaine de spectacles qui se terminera en février 2022.