Louis Tomlinson de One Direction lancera son 2e album cet automne

C’est maintenant confirmé : Louis Tomlinson lancera son deuxième album solo le 11 novembre prochain! Intitulé Faith in the Future, ce nouveau disque de l’ex-membre de One Direction comptera un total de 14 chansons, dont le premier extrait, Bigger Than Me, dévoilé jeudi.

« Je suis tellement excité de vous dire enfin que mon nouvel album Faith in the Future sortira le 11 novembre. Après avoir vécu avec cet album pendant un certain temps, j'ai hâte que vous l'entendiez tous. Merci de m'avoir permis de faire la musique que je veux faire », a annoncé l’auteur-compositeur-interprète britannique de 30 ans sur les réseaux sociaux.

Faith in the Future succédera à Walls, le premier disque solo de Louis Tomlinson sorti en 2020.

Il y a quelques semaines, l’émission britannique The X Factor avait par ailleurs dévoilé la version longue de l'audition de Louis Tomlinson en 2010, dans laquelle le chanteur se comparait candidement à nul autre que James Morrison (voir ci-bas)!

Louis Tomlinson n’est pas le seul membre de One Direction à préparer du nouveau matériel. Harry Styles a en effet récemment confié qu’il travaillait déjà sur son 4e disque studio, trois mois à peine après la sortie de son album Harry's House qui connaît un succès fou grâce aux extraits As It Was et Late Night Talking.