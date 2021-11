Ludovick Bourgeois chante avec un vrai policier à QUI SAIT CHANTER?

Peut-on être policier ET chanteur professionnel? Voici la question qu’a eu à se poser Alexandra, la concurrente de la semaine, lors de la plus récente édition de l’émission QUI SAIT CHANTER?, diffusée lundi soir à Noovo! Et c’est nul autre que Ludovick Bourgeois qui a eu le plaisir de chanter son succès Que sera ma vie en duo avec le sympathique représentant des forces de l’ordre afin de nous faire découvrir quelle voix se cachait derrière l’uniforme!

Ludovick Bourgeois se joignait à l’inimitable Arnaud Soly, à titre de panéliste invité de la semaine, aux côtés de Rita Baga et Roxane Bruneau, les panélistes régulières de la populaire émission animée par Phil Roy. Leur défi? Aider Alexandra à différencier les bons des mauvais chanteurs pour courir la chance de gagner jusqu’à 25 000 $!

Mais le policier était loin d’être le seul participant de la soirée! On a aussi pu juger les talents de chanteur d’une chimiste, d’une écuyère, d’un golfeur, d’une drag queen et d’une échassière... capable d’atteindre les plus hautes notes! À tour de rôle, ceux-ci ont interprété, en direct ou en lip sync, des hits comme Mécaniques générales de Patrice Michaud, Whenever, Wherever de Shakira, Pour que tu m’aimes encore de Céline Dion et Qui a le droit de Patrick Bruel.

Est-ce qu’Alexandra a réussi à différencier les bons des mauvais chanteurs? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas.

Ne manquez pas le prochain épisode de QUI SAIT CHANTER?, lundi prochain, dès 20 h, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca. Et d'ici-là, réécoutez les chansons de l’émission en vous branchant sur la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo en cliquant ici!