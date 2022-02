Madonna aimerait partir en tournée avec Britney Spears

Madonna se dit prête à partir en tournée avec Britney Spears… et même à partager à nouveau un baiser avec elle sur scène!

« Une autre tournée mondiale? Bon sang, oui, je dois le faire! Des stades. Moi et Britney, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas sûre qu'elle serait partante, mais ce serait vraiment cool. Nous pourrions aussi reconstituer notre baiser original », a déclaré la star de 63 ans lors d'une récente session Instagram Live.

Avec ce commentaire, Madonna faisait évidemment référence au célèbre baiser qu’elle avait échangé avec Britney Spears lors de sa performance aux MTV Video Music Awards en 2003, un numéro auquel participaient également Christina Aguilera et Missy Elliott.

La plus récente tournée majeure de Madonna remonte au Rebel Heart Tour en 2015 et 2016. La chanteuse américaine avait alors présenté deux concerts à Montréal. L’interprète de Like A Prayer était par la suite remontée sur scène en 2019 dans le cadre du Madame X Tour, mais cette tournée « intime » ne s’était arrêtée que dans 10 villes.

Quant à Britney Spears, celle-ci n'est pas partie en tournée depuis le Piece of Me Tour en 2018. Aujourd’hui âgée de 40 ans, la « princesse de la pop » est enfin libérée de la tutelle de son père.