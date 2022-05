Madonna célébrera ses 50 numéros 1 avec un nouvel album

Madonna s’apprête à célébrer ses 50 numéros 1 en carrière avec un nouvel album compilation! Intitulé Finally Enough Love : 50 Number Ones, ce coffret composé de versions remixées des plus grands hits de la star américaine, dont certaines inédites, sortira le 19 août prochain.

L’idée de ce projet est venu à Madonna lorsque celle-ci a obtenu son 50e numéro 1 au palmarès Dance Club Songs du magazine Billboard, en février 2020, grâce à sa chanson I Don’t Search, I Find. La Madone est alors devenue la première artiste de l’histoire à réussir cet exploit, en plus d’être la première chanteuse à décrocher au moins une première place dans ce classement au cours de cinq décennies consécutives (1980, 1990, 2000, 2010 et 2020).

Finally Enough Love : 50 Number Ones regroupera les 50 chansons de Madonna qui ont atteint la première position de ce palmarès, par ordre chronologique et en versions remixées par des DJ et producteurs renommés, tels que Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon et Avicii.

Les fans de Madonna y retrouveront notamment Holiday, Like a Virgin, Material Girl, Into the Groove, Open Your Heart, Like a Prayer, Express Yourself, Vogue, Justify My Love, Erotica, Secret, Frozen, Beautiful Stranger, American Pie, Music, Don’t Tell Me, Hung Up, Sorry, Jump, Give It 2 Me, Celebration et 4 Minutes avec Justin Timberlake & Timbaland.

Afin de mettre la table à la sortie de ce coffret de 50 chansons, une édition de 16 titres sera lancée le 24 juin en format numérique.

Âgée de 63 ans, Madonna a par ailleurs récemment confié qu’elle aimerait partir en tournée avec Britney Spears!