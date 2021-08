Madonna lancera des rééditions de luxe de tous ses albums

Bonne nouvelle pour les fans de Madonna : la chanteuse a profité de son 63e anniversaire de naissance, lundi, pour annoncer un nouveau partenariat avec Warner Music Group, dans le cadre duquel elle fera paraître des rééditions de luxe de TOUS ses albums!

Ce projet ambitieux se concrétisera en 2022, alors que Madonna célébrera ses 40 ans de carrière. La totalité du catalogue musical de la star américaine sera rééditée, soit 17 albums studio et leurs singles, des bandes originales, des disques live et des compilations. On pourra également retrouver du contenu inédit sur ces versions de luxe.

Parmi les albums qui seront réédités, mentionnons True Blue qui célèbre cette année son 35e anniversaire et Music qui a fêté ses 20 ans en 2020.

« Depuis le tout début de ma carrière, Warner Music Group a contribué à partager ma musique et ma vision avec tous mes fans du monde entier, avec le plus grand soin et la plus grande considération. Ils ont été des partenaires incroyables, et je suis ravie d'entamer ce prochain chapitre avec eux pour célébrer mon catalogue des 40 dernières années », a déclaré Madonna par voie de communiqué.

Madonna compte aussi réaliser un biopic consacré à sa vie et sa carrière. Le concert-documentaire Madame X, portant sur la dernière tournée de la chanteuse, sera quant à lui diffusé sur la plateforme Paramount+ à compter du 8 octobre.