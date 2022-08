Madonna marque l’histoire de la musique au féminin

Malgré ses 64 ans bien sonnés, rien n’arrête Madonna! La Reine de la pop vient en effet de fracasser un nouveau record en devenant la première artiste féminine dont au moins un album s’est inscrit dans le top 10 des ventes aux États-Unis durant cinq décennies différentes (1980, 1990, 2000, 2010 et 2020).

Madonna a réussi cet exploit grâce à son nouvel album de remix Finally Enough Love : 50 Number Ones qui vient de se hisser à la 8e position du Billboard 200 qui dresse chaque semaine la liste des disques les plus vendus en sol américain.

La chanteuse américaine a décroché un total de 5 albums dans le top 10 au cours des années 1980 (Madonna, Like a Virgin, True Blue, Who's That Girl et Like a Prayer), 7 dans les années 1990 (I'm Breathless : Music From and Inspired by the Film Dick Tracy, The Immaculate Collection, Erotica, Bedtime Stories, Something to Remember, Evita et Ray of Light), 6 dans les années 2000 (Music, GHV2 : Greatest Hits Volume 2, American Life, Confessions on a Dance Floor, Hard Candy et Celebration) et 4 dans les années 2010 (Sticky & Sweet Tour, MDNA, Rebel Heart et Madame X).

De ces 23 albums, 9 ont même atteint le numéro 1 du Billboard 200 : Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer, Music, American Life, Confessions on a Dance Floor, Hard Candy, MDNA et Madame X.

L’entrée de l’album Finally Enough Love dans le top 10 permet à Madonna de rejoindre le club sélect des 10 artistes qui ont réussi cet exploit, les 9 autres étant cependant des hommes ou des groupes masculins : AC/DC, Def Leppard, Paul McCartney, Metallica, Ozzy Osbourne, Robert Plant, Prince, Bruce Springsteen et James Taylor.

Rappelons que Madonna travaille toujours sur son futur biopic dont le rôle principal sera incarné par l’actrice Julia Garner que le grand public a découverte grâce à la télésérie Inventing Anna de Netflix.

