Malade, Demi Lovato déclare que sa prochaine tournée sera sa dernière

Les fans de Demi Lovato qui ont des billets pour son spectacle à l’Olympia de Montréal le 16 octobre prochain peuvent se considérer bien chanceux… La chanteuse américaine a en effet déclaré en fin de journée mardi que sa prochaine tournée sera sa toute dernière!

« Je suis tellement f ** king malade que je ne peux pas sortir du lit. Je ne peux plus faire ça. Cette prochaine tournée sera ma dernière. Je vous aime et merci à tous », a confié Demi Lovato dans une story Instagram, avant de supprimer ce message.

On ignore la maladie dont souffre la star de 30 ans, mais celle-ci a récemment affirmé qu'elle ne prévoyait pas non plus faire de nouveau documentaire sur sa vie.

Cette annonce de Demi Lovato survient alors que, lundi, le chanteur britannique Sam Fender a mis fin à sa tournée afin de se concentrer sur sa santé mentale, tout comme l’avait fait Shawn Mendes en juillet. De son côté, Justin Bieber a annoncé la semaine dernière qu'il suspendait ses concerts car il avait besoin de plus de temps pour se remettre du syndrome de Ramsay Hunt dont il souffre.

Le concert de Demi Lovato prévu à Montréal s’inscrit dans le cadre de la tournée Holy Fvck dont le coup d’envoi a été donné le 13 août à Springfield, dans l’Illinois. Cette tournée d’une trentaine de dates se terminera le 6 novembre au Texas.

L’auteure-compositrice-interprète a aussi lancé le 19 août dernier Holy Fvck, son huitième album studio. Succédant à Dancing With the Devil… The Art of Starting Over sorti en avril 2021, ce disque comprend 16 nouvelles chansons, dont les extraits Skin of My Teeth et Substance.

