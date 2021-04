Marc Anthony présentera un concert au Centre Bell en décembre

Les fans de Marc Anthony ont de quoi se réjouir : le chanteur de 52 ans sera de passage au centre Bell de Montréal, le 3 décembre prochain! Ce concert s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle tournée de l’interprète d’I Need to Know qui se mettra en branle le 27 août à San Antonio, au Texas.

Baptisée The Marc Anthony Tour, cette série de 23 spectacles s’arrêtera dans les plus grandes villes des États-Unis, ainsi qu’à Montréal et Toronto. Selon les informations obtenues par le magazine Billboard, les billets seront mis en vente ce vendredi 30 avril, dès 10 h, sur le site de Ticketmaster.

Cette nouvelle tournée nord-américaine permettra à Marc Anthony de remonter sur scène après avoir dû interrompre la précédente, Opus 2019, en raison de la pandémie. Le chanteur avait toutefois eu le temps de présenter des spectacles à Montréal et Toronto, en novembre 2019.

Considérée comme l'une des tournées de musique latine les plus rentables des dernières années, Opus 2019 a rapporté plus de 25 millions de dollars US grâce à la vente de 233 962 billets, et ce, seulement aux États-Unis!