Mariah Carey bat un autre record avec All I Want For Christmas Is You

Mariah Carey n’a jamais aussi bien porté son titre de Reine de Noël! Son méga-hit All I Want For Christmas Is You vient en effet de devenir la première chanson de Noël de l’histoire à recevoir une certification Diamant aux États-Unis après avoir franchi la barre des 10 millions de ventes et d’écoutes en ligne!

La diva de 52 ans a salué cet exploit sur les réseaux sociaux en exhibant fièrement le trophée qu'elle a reçu de sa maison de disques, Columbia Records : « Les diamants sont les meilleurs amis d'une fille », a déclaré avec humour Mariah Carey.

Sortie en 1994, la chanson All I Want For Christmas Is You a fracassé de nombreux records, en plus de devenir l’une des cinq chansons de Noël étant demeurée le plus longtemps au numéro 1 du Billboard Hot 100 et la plus vendue par une artiste féminine. Ce succès a aussi été certifié 7 fois Platine au Canada l'année dernière, ce qui représente des ventes de 560 000 exemplaires.

Écrite en seulement une heure et demie, All I Want For Christmas Is You a généré plus de 60 millions de dollars en recettes depuis son lancement, un chiffre qui permet à Mariah Carey de toucher une moyenne d’un million de dollars en droits d’auteur par année!

All I Want For Christmas Is You figure sur l’album Merry Christmas de Mariah Carey qui a fait l’objet d’une réédition en 2019, dans le cadre de son 25e anniversaire.

En plus d’avoir récemment lancé une nouvelle chanson de Noël baptisée Fall in Love at Christmas, la star américaine pourrait bientôt faire l’objet d’un biopic basé sur son livre The Meaning of Mariah Carey publié l’an dernier.