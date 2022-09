Mariah Carey compte enfin lancer son album rock enregistré en 1995

Alors qu’elle se bat pour conserver son titre de « Reine de Noël », Mariah Carey travaille sur un projet complètement différent : celui de lancer finalement la version originale de son album de rock alternatif Someone's Ugly Daughter enregistré en 1995!

« J’ai récemment retrouvé la version de cet album avec ma voix au premier plan. C'était mon exutoire, et personne ne le savait. Je préférais qu'elle demeure secrète jusqu'à ce que nous décidions exactement quoi faire avec ces voix. Je pense que cette version déterrée deviendra quelque chose que, oui, nous devrions entendre. Mais aussi, je travaille sur une version où il y aura un autre artiste… Peut-être quelque chose construit autour de l'album. Je suis pleine de surprises! », a révélé la chanteuse américaine de 53 ans dans une entrevue accordée au magazine Rolling Stone.

Mariah Carey avait évoqué pour la première fois ce mystérieux album lors de la publication de ses mémoires, The Meaning of Mariah Carey, en 2020. Produit sous le nom de groupe Chick, ce disque avait été réalisé en collaboration avec son amie Clarissa Dane qui en était la chanteuse principale, au moment même où la pop star enregistrait Daydream, son cinquième album studio.

« Je m’amusais avec le style des chanteuses blanches breezy-grunge et punk-light qui étaient populaires à l'époque. Vous savez, celles qui semblaient si insouciantes de leurs sentiments et de leur image. Ils pouvaient être en colère, anxieuses et désordonnées, avec de vieilles chaussures, des slips froissés et des sourcils indisciplinés, alors que chaque mouvement que je faisais était si calculé et manucuré. Je voulais me libérer et lâcher prise, mais je voulais aussi rire. J'avais vraiment hâte de faire mes sessions de groupe alter-ego après Daydream chaque soir », avait confié Mariah Carey dans ses mémoires.

Deux extraits de cet album (Demented et Malibu) étaient déjà disponibles sur les plateformes numériques mais il s’agissait des versions de Chick interprétées par Clarissa Dane, avec la voix de Mariah Carey en arrière-plan.

En plus de ce projet, Mariah Carey a célébré la semaine dernière le 25e anniversaire de son album Butterfly. Pour l’occasion, la diva a dévoilé de nouvelles versions de son hit Honey, ainsi qu'une collection de produits dérivés.

Mariah Carey a également révélé avoir enregistré de la nouvelle musique durant la pandémie, des chansons qui pourraient même donner naissance à un album thématique. Ce disque succéderait à Caution sorti en 2018.