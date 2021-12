Mariah Carey de retour au no 1 avec All I Want For Christmas Is You

L’histoire se répète… Encore une fois cette année, Mariah Carey s’empare du numéro 1 du palmarès Billboard Hot 100 grâce à son méga-hit All I Want For Christmas Is You! Cette chanson devient par la même occasion la toute première de l’histoire à occuper la première position de ce prestigieux classement pour une troisième fois distincte!

Cumulant un total de six semaines en tête du Billboard Hot 100 en trois ans, All I Want For Christmas Is You s’était hissée une première fois dans le top 10 en 2017, avant d’atteindre la première place en 2019, puis en 2020. Rappelons que ce classement compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis, toutes catégories musicales confondues.

Comme si ce n’était pas suffisant, All I Want For Christmas Is You monopolise également cette semaine la première position de TOUS les palmarès internationaux dressés par le magazine américain Billboard!

Au cours des dernières semaines, All I Want For Christmas Is You avait déjà établi deux nouveaux records en devenant la première chanson de Noël de l’histoire à recevoir une certification Diamant aux États-Unis, puis en franchissant le cap du milliard d’écoutes en ligne dans le monde!

Sortie sur l’album Merry Christmas en 1994, la chanson All I Want For Christmas Is You a fracassé un nombre impressionnant de records au fil des ans, dont celui de la chanson de Noël étant demeurée le plus longtemps au numéro 1 du Billboard Hot 100 et celui de la pièce des Fêtes la plus vendue par une artiste féminine.

Écrite en seulement une heure et demie, All I Want For Christmas Is You a généré plus de 60 millions de dollars en recettes depuis son lancement, un chiffre qui permet à Mariah Carey de toucher une moyenne d’un million de dollars en droits d’auteur par année!

Ayant récemment lancé une nouvelle chanson de Noël baptisée Fall in Love at Christmas, la diva de 52 ans pourrait bientôt faire l’objet d’un biopic basé sur son livre The Meaning of Mariah Carey publié l’an dernier.